Спрос на вторичное жилье в Петербурге вырос на 11% в начале 2026 года

По итогам первого квартала 2026 года число сделок на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге увеличилось на 11% и достигло 14,8 тыс. договоров против 13,4 тыс. годом ранее. Об этом сообщили в «Авито Недвижимости». Объем продаж по этому показателю в городе на Неве по-прежнему значительно превышает показатели Ленинградской области — в 2,3 раза, хотя годом ранее разрыв был выше и составлял 2,8 раза, пишет ТАСС.

В Петербурге увеличилось число сделок с недвижимостью на вторичном рынке

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в готовом жилье Петербурга выросла на 16% и составила 272 тыс. рублей. В Ленинградской области показатель увеличился на 2% — до 119 тыс. рублей.

По оценкам аналитиков, средняя цена студии в городе достигает 7 млн рублей, однокомнатной квартиры — 10 млн рублей, двухкомнатной — 16 млн рублей, трехкомнатной — 21,6 млн рублей.

«Часть спроса смещается в сторону готового жилья на фоне разницы в ценах между сегментами. К примеру, в Ленинградской области в марте вторичка была дешевле на 32%. По Санкт-Петербургу разница не такая заметная (6%), но она зависит от структуры предложения и может быть значительно больше — даже у двух лотов в рамках одного района»,— отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Матвей Николаев