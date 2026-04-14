На Дону суд рассмотрит дело о неуплате 6,8 млн рублей зарплаты

В Ростовской области в суде рассмотрят уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше 6,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Бывший директор компании, работающей в сфере перевозок в Ростове-на-Дону, обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Следствие считает, что работодатель с июля по октябрь 2024 года не выплатил заработную плату 176 работникам организации, имея при этом возможность. Отмечается, что сейчас задолженность погашена.

Константин Соловьев