Новороссиец стал жертвой мошеннической схемы с продажей недвижимости

В Новороссийске местный житель лишился 3 млн руб., желая приобрести недвижимость одной из компаний перед ее банкротством. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

По данным полиции, 58-летний житель Краснодара, являясь конкурсным управляющим организации с крупными финансовыми задолженностями, планировал продать недвижимое имущество компании и признать ее банкротом. При этом, мужчина намеревался сохранить капитал бизнеса.

Он нашел покупателя в лице жителя Новороссийска и получил от него 3 млн руб. Сделку, с учетом имеющихся задолженностей, провести было юридически невозможно. Конкурсный управляющий не выполнил свои обязательства, а деньги, полученные от новороссийца, потратил на собственные нужды.

В отношении краснодарца возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. В УМВД Новороссийска подчеркнули, что следственное управление уже завершило расследование по делу, его направили в суд для рассмотрения по существу.

Кристина Мельникова