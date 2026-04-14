Выставку «Легенда камня» в ЕМИИ посетили 43 тысячи человек

За три месяца выставку «Легенды камня» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) увидели 43 тыс. посетителей, рассказала на встрече с журналистами куратор выставки, заместитель директора Фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина.

Камнерезное произведение из коллекции Фонда семьи Шмотьевых «Букет сирени» (2024) Ивана Голубева, переданное в Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ)

Фото: София Паникова

Заместитель директора Фонда семьи Шмотьевых Людмила Будрина и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Никита Корытин во время передачи в музей камнерезного произведения из коллекции Фонда семьи Шмотьевых «Букет сирени» (2024) Ивана Голубева

Фото: София Паникова

Выставка была посвящена 300-летию камнерезного искусства на Урале и 15-летию собрания Фонда семьи Шмотьевых.

«В рамках проекта "Легенды камня" мы постарались максимально привести школьную аудиторию. Материал, темы, к которым он обращается, его визуальная эффектность показались прекрасным мостом к эстетическому воспитанию школьников. Благодаря сложной организованной работе между департаментом образования, Фондом семьи Шмотьевых и нами посещение школьниками музея стало нормой»,— подчеркнул директор ЕМИИ Никита Корытин.

За время работы выставки (декабрь 2025 — апрель 2026) в музей пришло 21 тыс. посетителей в рамках акции «Бесплатные дни» (среда – четверг – пятница). Более 3,2 тыс. учащихся из 104 школ Екатеринбурга увидели предметы искусства, став участниками программы «Экскурсия и автобус». Всего на площадке провели 270 экскурсий, из них восемь — кураторские.

Главным событием подведения итогов стала передача в дар ЕМИИ камнерезного произведения из коллекции Фонда семьи Шмотьевых к 90-летию музея — «Букет сирени» (2024) Ивана Голубева. В 2027 году экспонат увезут на выставку в Музей Московского Кремля, где он будет представлен как часть коллекции ЕМИИ.

«Фонд родился как оператор большой частной коллекции современного камнерезного искусства. Одно из приоритетных направлений в работе Фонда — это продвижение и популяризация, потому что для нас важно не просто привести детей в музей, а показать произведения современников и возможную стратегию дальнейшего развития»,— пояснила Людмила Будрина. Фонд семьи Шмотьевых сотрудничает с ЕМИИ на протяжении девяти лет.

София Паникова

