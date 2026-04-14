Режевский тракт начали расширять до четырех полос

В Березовском муниципальном округе начался капитальный ремонт и расширение до четырех полос 7-километрового участка автодороги Екатеринбург— Реж— Алапаевск. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

С конца апреля до конца сентября на данном участке скорость движения будет ограничена до 30-40 км/ч. При необходимости будет организовано реверсивное движение. В этом сезоне, кроме расширяемого участка, работы продолжатся еще на 12 километрах тракта.

«Капитальный ремонт участка — очередной этап модернизации Режевского тракта»,— отметил губернатор. По его словам, за последние пять лет на трассе обновлено более 36 км покрытия, построено 12 км обгонных полос, отремонтирован один мост и реконструирован путепровод. Еще один путепровод построен заново.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году запланирован ремонт 13 искусственных сооружений и 49 участков региональных дорог общей протяженностью около 200 км. На эти цели будет направлено почти 12,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне в Екатеринбурге планируют отремонтировать участок проспекта Космонавтов протяженностью 1370 м от ул. Машиностроителей до ул. Турбинной.

Полина Бабинцева