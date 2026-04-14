Семье, пострадавшей при атаке БПЛА в Новороссийске, выделят жилье

Семье из Новороссийска, в которой пострадали двое детей при атаке беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля, предоставят муниципальное жилье. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска сообщил, что квартира многодетной семьи оказалась сильно повреждена в результате атаки БПЛА и является небезопасной. В ней начали ремонтные работы при содействии неравнодушных жителей и городских предприятий.

По словам Андрея Кравченко, в настоящее время двум пострадавшим девочкам ничего не угрожает, они находятся в больнице Краснодара под наблюдением специалистов. Дети восстанавливаются после проведенных операций.

В ходе массированной атаки БПЛА в Новороссийске с 5 на 6 апреля повреждения получили десять человек. Киевский режим нанес удар более чем по 230 объектам жилой инфраструктуры.

София Моисеенко