В Сыктывкаре планируют повысить налоги на землю

Депутаты Городского Совета рассмотрели поправки, унифицирующие ставки земельного налога. Для участков под жилищным фондом и инфраструктурой ЖКХ ставку предлагается поднять с 0,1% до 0,3%, приравняв к категории земель под личное подсобное хозяйство.

В Сыктывкаре увеличат налоги на земельные участки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке УФНС по Коми, изменение обеспечит дополнительные поступления в бюджет в размере 7,8 млн рублей. Новые ставки планируется применять с 1 января 2027 года.

Кирилл Конторщиков

