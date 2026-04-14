Военного прокурора в Тульской области обвинили в мошенничестве

В Тульской области возбудили дело о покушении на мошенничество против исполняющего обязанности военного прокурора Тульского гарнизона. Фигурантами также проходят бывший помощник прокурора Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы и двое сообщников. Прокуроров отправили в СИЗО, остальным назначили домашний арест, сообщили в СКР.

Ведомство установило, что злоумышленники в декабре 2025 года узнали об идущем расследовании против жителя Новомосковска. Затем прокуроры связались с женой обвиняемого и предложили освободить его от ответственности за деньги.

За свои услуги сотрудники надзора запросили $300 тыс. В СКР отметили, что фигуранты никак не могли повлиять на ход расследования и планировали похитить деньги. 8 апреля злоумышленников задержали с поличным.

Никита Черненко