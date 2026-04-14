В Ленинский районный суд Чебоксар направили уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 82 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Жительницу Чебоксар будут судить за мошенничество с кредитами на 82 млн рублей

Жительницу Чебоксар будут судить за мошенничество с кредитами на 82 млн рублей

По версии следствия, с 2019 по 2023 год, работая в микрофинансовых организациях, она убеждала граждан оформлять кредиты и передавать ей часть средств под предлогом инвестирования. Полученные деньги женщина использовала в личных целях.

Потерпевшими по делу признаны 94 человека. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб на сумму 17 млн руб.

Анна Кайдалова