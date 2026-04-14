Жителя Копейска отправили в колонию за попытку убить соседа взрывчаткой

В Копейске суд вынес наказание местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 250 тыс. руб. и ограничение свободы на один год, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

Суд установил, что летом 2025 года копейчанин при помощи подручных средств изготовил самодельное взрывное устройство. Он подкинул его в свой же почтовый ящик, зная, что сосед ворует у него корреспонденцию. В результате потерпевший попытался вновь забрать посылку у копейчанина. Взрывчатка взорвалась у него в руках. Потерпевшему пришлось ампутировать пальцы.

Суд удовлетворил исковые требования о возмещении морального вреда в размере 1 млн руб.

Ольга Воробьева