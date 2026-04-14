В Ленобласти возбудили уголовное дело после публикации фото кулича с секс-игрушкой

Следственный комитет установил подозреваемую, ей оказалась блогерша из Мурино. В настоящее время ее разыскивают для задержания, сообщает телеканал «78».

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Максимальное наказание по статье — штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства и мотивы.

