В Цимлянском районе выявили захламление 7,2 га сельхозугодий

В Ростовской области выявили нарушение земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения в Цимлянском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В ходе выездного обследования инспекторы установили, что участок площадью 7,2 га зарос сорной древесно-кустарниковой растительностью. Признаков сельскохозяйственной деятельности при этом на территории не найдено. Ведомство констатировало, что владелец не выполняет установленные требования по улучшению и защите земель, охране почв от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

По результатам проверки управление выдало собственнику участка — физическому лицу — предписание об устранении выявленного нарушения. Владелец должен привести территорию в состояние, соответствующее категории и виду разрешенного использования земель.

Константин Соловьев