Кражу пчелиного роя раскрыли в Ярославской области

В Ярославской области полиция раскрыла кражу 10 ульев, в одном из которых находился пчелиный рой. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Кража произошла в Борисоглебском районе. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о пропаже имущества стоимостью около 150 тыс. руб. Участковый уполномоченный установил личность подозреваемого. Им оказался пасечник из Татарстана, который гостил в Ярославской области у родственников.

«Гражданин сообщил, что во время прогулки по берегу реки увидел в незакрытой хозпостройке ульи, казавшиеся, по его мнению, бесхозными. Через некоторое время он подъехал к земельному участку на автомобиле, погрузил в него ульи и увез домой»,— рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Районное отделение полиции возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

