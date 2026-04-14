С татарстанской компании взыскали 14,7 млн рублей за вывод средств за рубеж
Арбитражный суд удовлетворил иск к компании о взыскании в доход государства 14,7 млн руб., незаконно выведенных за границу. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в 2023 году коммерческая организация заключила с иностранным поставщиком контракт на поставку спортивной одежды и перечислила средства. При этом товар в Россию не поставили, и вернуть средства компания не пыталась.
Исполнение судебного решения поставлено на контроль.