В акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ за сутки

За прошедшие сутки в акватории Черного моря силы ВС РФ уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщает министерство обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Два безэкипажных катера ликвидировали силы, обеспечивающие защиту морских рубежей. В течение суток вооруженные силы РФ продолжали обеспечивать безопасность в прибрежной и морской зонах.

Минувшей ночью над регионами России уничтожили 97 украинских беспилотников, БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Кристина Мельникова