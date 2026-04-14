В акватории Черного моря ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ за сутки
За прошедшие сутки в акватории Черного моря силы ВС РФ уничтожили два украинских безэкипажных катера, сообщает министерство обороны России.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Два безэкипажных катера ликвидировали силы, обеспечивающие защиту морских рубежей. В течение суток вооруженные силы РФ продолжали обеспечивать безопасность в прибрежной и морской зонах.
Минувшей ночью над регионами России уничтожили 97 украинских беспилотников, БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.