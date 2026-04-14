Фонд развития промышленности Северной Осетии докапитализирован на 560 млн рублей

В Северной Осетии фонд развития промышленности с 2022 года достиг капитализации в 560 млн руб., включая более 44 млн руб. в 2026 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях по итогам встречи с первым зампредседателя правительства России Денисом Мантуровым.

Чиновники обсудили комплексный анализ состояния предприятий региона, формирование программы их развития и создание новых производств на базе простаивающих площадок, включая объекты оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, Денис Мантуров дал поручение проработать вопрос приобретения 27 школьных автобусов за счет средств федерального бюджета. Сейчас в РСО-Алания курсируют 167 школьных автобусов.

