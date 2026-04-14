Жители Ижевска пожаловались общественникам на плохое состояние набережной

«Народный фронт» в Удмуртии рассказал о плохом состоянии центральной части набережной Ижевска после зимнего периода. Жители пожаловались представителям реготделения на прогнившие ограждения, разбитые вазоны, скамейки и брусчатку, открытые электрощитки и аварийные люки.

«Все это последствия не только зимы, но и многолетнего неудовлетворительного содержания, к которому множество вопросов. “Народный фронт” направил в администрацию города письмо с просьбой принять меры, усилить контроль за содержанием и действиями подрядчика в этом году»,— говорится в сообщении.

Первую очередь набережной Ижевского пруда обновляли к 250-летию столицы Удмуртии в 2010 году. Весной 2024 года глава республики Александр Бречалов рассказывал о планах отремонтировать центральный участок к 2030 году. Сейчас идет реконструкция северного отрезка набережной от монумента Дружбы народов до устья реки Подборенки. Ее планируется завершить в 2026 году.