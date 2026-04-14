Есть вещи, далекие от электроники, но чей промышленный дизайн и инженерная мысль поражают не меньше самых современных гаджетов. К примеру, велосипедный звонок Skoda DuoBell. При сотворении его внешности авторы использовали тот же подход, Modern Solid, который применяется при проектировании автомобилей Skoda. А это лаконичные формы без лишних деталей, массивные плоскости вместо орнаментов, фактуры и цвета, которые напрямую отсылают к отделке салонов машин Skoda. И пусть распознать велосипедный звонок в DuoBell сложно (он больше похож на колесо от чемодана), главное, на что он способен.

Устройство решает серьезную актуальную проблему. Наушники с активным шумоподавлением (ANC) сегодня практически у каждого второго пешехода. Например, на улицах Лондона их ровно половина, подсчитали исследователи местного ведомства Transport for London. И если в 2024 году мировой рынок устройств с шумоподавлением составил в $17,4 млрд, то к 2030-му он удвоится, уверены аналитики Research and Markets.

Другими словами, число пешеходов в «капсулах тишины» регулярно растет, а флагманские модели наушников легко подавляют внешние звуки на 30-35 дБ. Обычный велосипедный звонок они попросту «съедают».

Инженеры Skoda совместно с акустиками из Великобритании нашли уязвимость в алгоритмах шумоподавления. Это узкий диапазон от 750 до 780 Гц, с которым системы ANC не могут эффективно справляться. Именно на этой частоте и звучит разработка Skoda. Также устройство снабдили вторым резонатором, с более высоким тоном, отсюда и название DuoBell.

Ударный механизм звонка создает быстрые нерегулярные удары. И их паттерн непредсказуем для электроники, так что алгоритмы просто не успевают выстроить противофазу. Как итог: тесты показали, что пешеход в наушниках с шумоподавлением слышит сигнал DuoBell с расстояния на 22 м дальше, чем звуки обычного звонка. Восхищает не только дизайн устройства и польза его идеи, но и то, что решение носит исключительно механический характер.

Александр Леви