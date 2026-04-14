Волгоградские МФЦ купили VPN за 5,13 млн рублей

Многофункциональный центр предоставления госуслуг в Волгоградской области в марте заключил контракт с «Ростелекомом» на подключение VPN для отделений МФЦ в регионе. Цена контракта составила 5,13 млн руб., указано на ЕИС «Закупки».

Фото: Нина Шевченко

Согласно техзаданию, доступность узла должна держаться на уровне не ниже 99,5% в месяц, а допустимые потери пакетов — не более 0,2%. Услуга будет предоставляться круглосуточно в течение пяти месяцев.

В список вошли 54 адреса, включая Волжский. Скорость подключения — от 8 до 500 Мбит/с в зависимости от точки.

В общей сложности с конца 2025 года учреждения Волгоградской области потратили более 12,8 млн руб. на подключение к VPN каналам, указано на «Госзакупках».

