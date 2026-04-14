Казанцы до 35 лет реже участвуют в сборах на подарки коллегам

В Казани сотрудники компаний в возрасте до 35 лет менее охотно участвуют в сборах на подарки коллегам и чаще не отмечают свой день рождения на работе. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса Flowwow.

По данным опроса, подарки от работодателя получают 77% сотрудников российских компаний. При этом в 31% организаций коллег вообще не принято поздравлять даже устно.

Сборы на подарки одобряют 26% опрошенных, 17% в них не участвуют. При этом 51% сотрудников все же вносят вклад, даже если не поддерживают инициативу.

Молодые сотрудники предпочитают не отмечать день рождения на работе вовсе (так ответили 35% опрошенных), 38% в возрасте 26–35 лет берут отгул, а среди работников старше 45 лет 54% приносят угощения и организуют поздравления в офисе.

Анна Кайдалова