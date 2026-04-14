19-летнего саратовца будут судить за изнасилования и пропаганду терроризма

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и преступлениях против половой неприкосновенности (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

19-летнего саратовца обвиняют в изнасилованиях и оправдании терроризма

Следствие полагает, что в феврале 2024 года обвиняемый в одном из мессенджеров написал комментарий, оправдывающий терроризм. Кроме того, с июля 2021-го по апрель 2025 года в Балакове фигурант неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Расследование продолжается. Обвиняемого проверяют на причастность к иным преступлениям в сфере общественной безопасности.

Марина Окорокова