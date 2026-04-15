В Черноземье 16 апреля ожидается теплая и пасмурная погода, до +14°C

В четверг, 16 апреля, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. В половине регионов возможны осадки. Температура будет варьироваться от +7°C до +14°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от +8°C до +14°C. Ветер до 3 м/с. Без осадков.

В Воронеже температура будет варьироваться от +7°C до +12°C, а порывы ветра не превысят 2 м/с. Осадков не будет.

В Курске утром температура составит +7°C, днем повысится до +12°C, вечером будет +11°C, а ночью понизится до +7°C. Ветер до 3 м/с. Без осадков.

В Липецке утром температура воздуха составит +8°C, днем — +11°C, вечером будет также +10°C, а ночью опустится до +7°C. Ветер до 2 м/с. Утром и днем возможен небольшой дождь.

В Орле утром температура воздуха составит +8°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +11°C, а ночью похолодает до +7°C. Ветер до 2 м/с. Утром и днем ожидаются небольшие дожди.

В Тамбове утром ожидается +10°C, днем — +14°C, вечером будет +12°C, а ночью — +10°C. Ветер до 3 м/с. Днем и вечером прогнозируются небольшие дожди.

Алина Морозова