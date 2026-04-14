Жители Дона оформили на почте более 1,5 тысяч благотворительных подписок с начала года

За первый квартал 2026 года жители Ростовской области оформили 1 545 экземпляров благотворительной подписки в дар социальным учреждениям региона. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметила директор группы регионов Москва и Черноземье «Почты России» Ксения Ефимова, региональная инициатива «Дерево добра» объединяет усилия бизнеса и сотен частных лиц. Благотворительная подписка направляется в социальные учреждения: от детских домов и реабилитационных центров до военных госпиталей и домов престарелых. С начала 2026 года оформлено более 1,5 тыс. подарочных экземпляров прессы.

Больше всего благотворительных подписок оформили жители Ростова-на-Дону, Каменск-Шахтинска, Красного Сулина и с. Покровское.

В подписном каталоге представлено более 6 тыс. изданий, среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Более 250 изданий ориентировано на детскую аудиторию.

Сергей Емельянов

Новости компаний Все