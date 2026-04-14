На Радоницу в Новороссийске запустят дополнительные автобусы

В Новороссийске запустят два дополнительных автобуса в направлении кладбищ на Радоницу, 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Дополнительные автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров по маршрутам №2М и №22М до кладбищ «Кабахаха-2» и «Щелба». Первый автобус №2М будет отправляться от остановки «улица Кутузовская» в 06:00 с последующим интервалом от 15 до 30 минут, последний рейс от кладбища «Кабахаха-2» выйдет в 18:37.

Рейсы маршрута №22М запустят с 07:55 от остановки «Парк имени Фрунзе», последний автобус от кладбища «Щелба» будет выполняться в 17:43.

Мэр города Андрей Кравченко заявил, что на 22 кладбищах Новороссийска ведутся работы по наведению санитарного порядка. На территории погостов установили дополнительные мусорные контейнеры и бункеры, задействована спецтехника с подвозом воды и песка.

Для регулирования дорожного движения 21 апреля и минимизации заторов на дорогах будут дежурить сотрудники ГИБДД и казачество.

Кристина Мельникова