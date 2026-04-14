Путин в Карелии показывал Лукашенко специальный способ выращивания рыбы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время поездки в Карелию российский лидер Владимир Путин показал ему технологию разведения карпа с использованием садков. Речь идет о методе выращивания рыбы в специальных сетчатых конструкциях, размещаемых в водоемах с хорошей проточностью.
Путин поделился с Лукашенко способом выращивания рыбы
«Я видел эти садки, мне Путин показывал на озерах. Мы специально поехали туда. Очень прилично все это выглядит. И очень впечатляет»,— заявил Лукашенко.
Такая технология позволяет содержать рыбу с высокой плотностью и эффективно использовать интенсивное кормление комбикормами, пишет ТАСС.