Липецкая фирма выплатит местным художникам 3 млн за реставрацию объектов в ДНР

Липецкая областная организация «Союз художников России» и местное ООО «Строительное монтажное управление-3» («СМУ-3») заключили мировое соглашение по спору о реставрации мемориалов в Донецкой Народной Республике. Согласно нему, строительная компания обязуется до 30 июня перечислить художникам 3,2 млн руб. Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Из материалов дела следует, что липецкая организация «Союз художников России» в январе обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «СМУ-3» 3,2 млн руб. по двум договорам подряда, заключенным в феврале и марте 2025 года. В рамках соглашений художники изготовили копию скульптуры «Скорбящая», нанесли надпись на мемориале погибших в годы Великой Отечественной войны, а также выполнили реставрацию скульптуры «Солдат».

Работы были завершены в срок и приняты заказчиком без претензий. Получив аванс по двум договорам, исполнитель ожидал полного расчета, однако средства так и не поступили. Направленное в апреле 2025 года гарантийное письмо, как и досудебную претензию, ООО «СМУ-3» оставило без удовлетворения.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-3» зарегистрировано в Липецке в декабре 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем компании является Александр Бунцев. Выручка ООО в 2025 году составила 342 млн, чистая прибыль — 224 тыс. руб.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск казенного учреждения «Управление капитального строительства Липецкой области» к «СМУ-3». Заявитель требует взыскать 51,6 млн руб. неотработанных авансов, выделенных на ремонт образовательных объектов в ДНР. Согласно картотеке арбитражных дел, судебное заседание назначено на 20 мая.

Кабира Гасанова