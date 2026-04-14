Жителю Новоуральска назначили 15 лет колонии за убийство двухмесячного сына

Свердловский областной суд назначил жителю Новоуральска Олегу Михалицыну 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев по делу об убийстве малолетнего сына. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как установил суд, в октябре прошлого года в вечернее время подсудимый нанес своему двухмесячному сыну, который беспокойно вел себя и плакал, не менее шести ударов по различным частям тела. От полученных травм мальчик скончался в тот же вечер.

В суде мужчина утверждал, что укачивал сына и сам уснул, после чего ребенок якобы выпал из его рук и получил травмы при падении на мебель и пол. Аналогичную версию он озвучил и в последнем слове, отметив, что сожалеет о случившемся и что он очень любил своего сына.

Однако суду хватило собранных доказательств для вынесения обвинительного приговора. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Полина Бабинцева