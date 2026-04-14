Один из самых дорогих диджеев мира Пол Окенфолд выступит в Петербурге

Британский диджей и продюсер Пол Окенфолд включил Санкт-Петербург в график осеннего тура по России. Выступление запланировано на 12 сентября, сообщает ТАСС.

«У меня здесь много хороших друзей. Я приезжал сюда в тур с Мадонной, на чемпионат мира по футболу, выступал на собственных шоу»,— говорит музыкант.

Пол Окенфолд входит в число наиболее высокооплачиваемых диджеев мира, является трехкратным номинантом на премию «Грэмми» и дважды возглавлял рейтинг DJ Magazine.

Английский диджей, актер, сценарист и продюсер выступал в прошлом году в петербургском клубе А2.

Кирилл Конторщиков