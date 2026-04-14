В Витязево завершили основные работы по уборке выбросов мазута

На участке пляжа между Витязево и Благовещенской в Анапском районе завершились основные работы по сбору выбросов нефтепродуктов, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Мэр Анапы Светлана Балаева заявила, что мониторинг побережья проводится в регулярном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

К уборке береговой линии после выброса мазута были привлечены 110 сотрудников МЧС, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. В расчистке побережья участвовали 20 волонтеров и 17 единиц техники. По информации оперштаба Кубани, ранее была проведена полная очистка 400 м побережья, 13 апреля нефтепродукты собрали еще на 600 м пляжей. Новые выбросы мазута не зафиксированы.

«Проводится постоянный мониторинг всей пляжной территории, новые выбросы не фиксируются. Продолжаем держать руку на пульсе»,— написала Светлана Балаева в своем официальном аккаунте в соцсетях.

Глава Анапы напомнила, что Роспотребнадзор выдал положительное заключение по пляжу детского курорта «Вита». Пробы воды и грунта на этом участке соответствуют всем необходимым санитарным требованиям. Накануне власти Краснодарского края приняли решение об открытии восьми галечных пляжей Анапы в летний сезон, их вынесли из перечня опасных участков после мазутной ЧС.

«При поддержке краевого правительства прилагаем все усилия, чтобы курортный сезон прошел в полноценном формате»,— подчеркнула Светлана Балаева.

На прошедших выходных в оперштабе Кубани заявили, что в 11 км от Анапы в акватории Черного моря было обнаружено пятно нефтепродуктов, которое двигалось под воздействием ветра к побережью города-курорта. По предварительным данным, нефтяное загрязнение могло стать последствием атаки киевского режима по гражданским судам в Черном море.

Кристина Мельникова