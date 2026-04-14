Волгоградский суд обязал власть дать разовую выплату матери погибшего на СВО

Мать погибшего на СВО бойца отсудила право на региональную выплату через установление факта проживания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Руднянский районный суд региона удовлетворил заявление матери погибшего военнослужащего и установил, что ее сын постоянно проживал в регионе на момент заключения контракта. Решение позволит женщине получить единовременную выплату, которую ей ранее не давали из-за отсутствия у бойца регистрации по месту жительства.

Согласно материалам дела, военнослужащий родился в Горловке, однако на момент заключения контракта с Минобороны РФ проживал в селе Ильмень Руднянского района. В сентябре 2024 года он не вернулся с боевого задания на Харьковском направлении, и суд признал его умершим.

Семья погибшего имеет право на выплату, если Волгоградская область была местом его жительства или пребывания. Однако оформление помощи матери было затруднено из-за отсутствия у сына регистрации в регионе. Поскольку подтвердить его постоянное проживание во внесудебном порядке не удалось, жительница обратилась в суд. Изучив представленные доказательства, суд счел их достаточными для установления факта проживания. Решение пока не вступит в законную силу.

Нина Шевченко