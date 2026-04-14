Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волгоградский суд обязал власть дать разовую выплату матери погибшего на СВО

Мать погибшего на СВО бойца отсудила право на региональную выплату через установление факта проживания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Руднянский районный суд региона удовлетворил заявление матери погибшего военнослужащего и установил, что ее сын постоянно проживал в регионе на момент заключения контракта. Решение позволит женщине получить единовременную выплату, которую ей ранее не давали из-за отсутствия у бойца регистрации по месту жительства.

Согласно материалам дела, военнослужащий родился в Горловке, однако на момент заключения контракта с Минобороны РФ проживал в селе Ильмень Руднянского района. В сентябре 2024 года он не вернулся с боевого задания на Харьковском направлении, и суд признал его умершим.

Семья погибшего имеет право на выплату, если Волгоградская область была местом его жительства или пребывания. Однако оформление помощи матери было затруднено из-за отсутствия у сына регистрации в регионе. Поскольку подтвердить его постоянное проживание во внесудебном порядке не удалось, жительница обратилась в суд. Изучив представленные доказательства, суд счел их достаточными для установления факта проживания. Решение пока не вступит в законную силу.

Нина Шевченко