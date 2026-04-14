В многоквартирных домах Удмуртии заменят 300 лифтов до конца года

300 лифтов заменят в многоквартирных домах (МКД) Удмуртии до конца 2026 года, сообщили в правительстве республики. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на восемь подъемников больше, чем было обновлено в 2025-м.

136 лифтов в 65 МКД обновят с учетом средств, самостоятельно собранных жильцами, и 164 лифта в 68 зданиях по общему счету под управлением регоператора, рассказал министр строительства республики Михаил Баранов.

С мая 2025 года подрядчик может получить компенсацию из бюджета республики в размере 14% от стоимости замены лифта. Компания должна входить в реестр проверенных организаций. На 2026 год регоператор заключил договоры на замену подъемников с тремя подрядными организациями.

Жильцам, самостоятельно заменяющих лифтовое оборудование, запрещено тратить деньги на другие нужды по капремонту, если в доме лифт с выработанным 25-летним сроком службы. Если жильцы не укладываются по техрегламенту до 15 февраля 2030 года, дом переходит на счет регионального Фонда капремонта.

Напомним, в ближайшие годы в Удмуртии планируют заменить 800 лифтов с исчерпанным 25-летним ресурсом.