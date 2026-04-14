Оправданные ожидания: тестовый запуск отеля Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*

В апреля 2026 года в тестовом режиме начал работу первый в России отель международного бренда Dusit — Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*. Запуск проходит в формате «Время первых» — мягкого открытия, в рамках которого отель принимает первых гостей в полном операционном режиме.

Тестовый запуск позволяет гостям одними из первых оценить новый флагман курорта, работающий в формате «Лакшери Ультра Всё Включено». Официальное открытие отеля запланировано на 1 мая, а торжественная церемония состоится 29 мая 2026 года.

Номерной фонд отеля включает 182 номера площадью от 45 до 180 кв. метров с панорамным видом на море. Наибольшим спросом на старте пользуются номера категории «Делюкс» — просторные, с панорамным видом на море, выполненные в светлой природной палитре с деликатными отсылками к эстетике Таиланда. В них продумано всё для комфортного отдыха: от премиального текстиля и косметики до функциональных зон для расслабления и восстановления. При этом повышенный интерес гости проявляют и к люксам с индивидуальными подогреваемыми бассейнами и террасами.

В рамках концепции отдыха гостям уже доступны все ключевые сервисы: гастрономические пространства, rooftop*крыша-инфинити-бассейны, SPA*здоровье с помощью воды-комплекс Devarana и персонализированный сервис с элементами батлер-обслуживания.

Уже в первый день работы были проданы все доступные номера. Общая загрузка на апрель составляет порядка 40% от всего номерного фонда отеля.

Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5* расположен на первой береговой линии и напрямую связан с пляжной территорией курорта Miracleon. Именно здесь находится единственный на сегодняшний день песчаный пляж Анапы, который прошёл апробацию технологии восстановления и официально открыт для отдыхающих с 15 апреля.

«Запуск Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5* в формате «Время первых» — это новый этап развития курорта. Мы изначально задали высокую планку, и для нас важно, что ключевые обещания реализованы даже раньше намеченных сроков. Сегодня мы видим устойчивый спрос на формат «Лакшери Ультра Всё Включено», и запуск нового флагмана в этом формате — это наш ответ на этот запрос гостей», — комментирует Кристина Лившиц, заместитель директора по продажам и маркетингу курорта Miracleon.

Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5* стал новым этапом развития курорта Miracleon и первым проектом бренда Dusit в России, подтверждая устойчивый спрос на премиальный формат отдыха на Черноморском побережье.

Miracleon – всесезонный СПА-курорт на побережье Черного море в Анапе, гарантирующий международный уровень комфорта в сочетании с премиальным сервисом и южным гостеприимством Краснодарского края. Расположившись на территории одного из лучших бальнеологических курортов мира, Miracleon объединил лучшее, что есть в отдыхе: шесть отелей уровня 4* и 5* с ресторанами и барами, круглосуточные SPA-комплексы, оборудованный песчаный пляж протяженностью 1,5 км. и более 50 гектар парковой зоны с уникальным средиземноморским климатом.

