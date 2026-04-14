Калининградского подростка отправят в колонию за намерение массового убийства

Жительницу Калининградской области 2010 года рождения отправили в воспитательную колонию на полтора года за намерение совершить массовое убийство в одной из местных школ, сообщили в Балтийском флотском военном суде. Было установлено, что она участвовала в деятельности террористической организации — международном молодежном движении «Колумбайн» (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ).

Следствие доказало, что с 2023 года девушка общалась с другими пользователями интернета — и в диалогах распространяла запрещенную в России идеологию. Своих собеседников она пыталась сделать единомышленниками, доказали в суде.

В сетевом общении обвиняемая заявляла, что намерена совершить массовое убийство в одной из школ Калининградской области.

