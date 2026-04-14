Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-главы двух районов Казани

Арбитражный суд Татарстана перенес рассмотрение заявления о признании банкротом бывшего руководителя администраций Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Миронов подал иск на сумму 155 млн руб. в феврале этого года. Рассмотрение дела назначено на 14 мая.

Сергей Миронов возглавлял администрации районов Казани с 2016 по 2024 годы. Его уволили в связи с утратой доверия. В 2025 году суд признал его виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, назначив наказание в виде лишения свободы с дополнительным запретом занимать должности на госслужбе.

