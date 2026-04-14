Жителя Сочи будут судить за размещение экстремистских материалов

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Сочи, обвиняемого в совершении публичных действий экстремистского характера с использованием сети Интернет. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу после утверждения обвинительного заключения прокурором.

Как сообщили в региональном управлении СКР, расследование вел первый отдел по расследованию особо важных дел. Фигуранту вменяется совершение действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения и отношения к религии, сопряженных с пропагандой применения насилия.

По версии следствия, в июне 2025 года обвиняемый, находясь на территории Сочи, разместил на своем канале в одной из социальных сетей видеоматериал, содержащий признаки экстремистского содержания. Уточняется, что данный ролик был создан им самостоятельно и опубликован в открытом доступе, что обеспечило возможность его просмотра неограниченным кругом пользователей.

Следственные органы указывают, что действия фигуранта носили публичный характер и были направлены на распространение информации, подпадающей под признаки экстремистской деятельности. При этом отмечается, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением человеческого достоинства.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Следствием сформирована доказательственная база, признанная достаточной для передачи дела в суд. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу. Суду предстоит дать правовую оценку действиям обвиняемого и определить меру ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Расследование данного дела проводилось в установленном порядке с соблюдением процессуальных норм. Материалы дела включают собранные доказательства, подтверждающие обстоятельства публикации и распространения спорного контента, а также данные о личности обвиняемого и его предыдущих правонарушениях.

Мария Удовик