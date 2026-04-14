Пляж курорта Miracleon в Анапе получил заключение о безопасности

Анапский курорт Miracleon получил официальное экспертное заключение, подтверждающее безопасность пляжной территории для отдыха и купания гостей. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Документ выдан по итогам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной в апреле 2026 года аккредитованным подразделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», говорится в сообщении. Исследования подтвердили соответствие пляжа всем действующим требованиям, в том числе по состоянию песчаного покрытия и санитарному содержанию территории.

Как отметила замдиректора по продажам и маркетингу курорта Кристина Ливщиц, в летний сезон ключевым фактором выбора отдыха остается наличие безопасного пляжа. По ее словам, с момента появления новостей о возможности открытия пляжей в Анапе спрос на бронирования начал расти.

В течение последних нескольких месяцев на территории курорта были проведены работы по обновлению песчаного слоя. Официальное открытие пляжа запланировано на 25 апреля.

Как ранее сообщал глава Кубани Вениамин Кондратьев, восемь галечных пляжей на участке от села Большой Утриш до Высокого берега в Анапе были исключены из опасной зоны. Решение принято по итогам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента в Черном море в декабре 2024 года.

Сергей Емельянов