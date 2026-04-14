C начала года 88 тысяч ставропольцев прошли репродуктивную диспансеризацию

Минздрав Ставропольского края сообщает, что с начала 2026 года 88 тыс. жителей региона проверили репродуктивное здоровье. Выездные бригады медиков охватывают отдаленные и малонаселенные территории в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Эта диспансеризация выявляет заболевания, мешающие детородной функции, предотвращает бесплодие у мужчин и женщин, а также риски проблемного вынашивания ребенка. Бесплатно обследоваться могут жители от 18 до 49 лет. Региональный проект «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» ускоряет процесс, повышает доступность для репродуктивного возраста и вводит единые стандарты маршрутизации пациентов.

В медорганизациях края работают центры здоровья. Они определяют факторы риска заболеваний, корректируют их и продвигают культуру здорового долголетия среди населения. В прошлом году, 2025-м, профилактику прошли свыше 1,6 млн ставропольцев. Репродуктивная диспансеризация вошла в программу госгарантий в 2024 году: тогда обследование охватило около 300 тыс. человек, а к июню 2025-го показатель вырос до 90 тыс..

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов подчеркивает: своевременные профосмотры и диспансеризация спасают здоровье граждан. В 2024-м более 246 тыс. человек, в основном 18–44 лет, оценили гормональный статус и репродуктивные риски с помощью специалистов.

Региональный проект «За здоровье!», запущенный в 2018 году по инициативе правительства и минздрава, обеспечивает выездные бригады в каждый населенный пункт. Мобильные комплексы проводят скрининг хронические болезни и повышают доступ к медпомощи.

В 2026 году финансирование здравоохранения Ставрополья вырастет на 1 млрд руб. На лекарства и питание выделят свыше 6 млрд, построят четыре поликлиники, включая в Арзгире, станице Ессентукской, Пятигорске и Ставрополе, отремонтируют десять объектов. В 2025-м переоснастили два перинатальных центра за 300 млн руб., планируют открыть десять женских консультаций.

Станислав Маслаков