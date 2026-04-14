В Казани возбудили уголовное дело за попытку незаконного ввоза ювелирных изделий Cartier стоимостью 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба татарстанской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительницу Казани задержали за контрабанду украшений Cartier на 1 млн рублей

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным таможни, 28-летняя жительница Казани прилетела из Стамбула и попыталась пройти «зеленый коридор», не задекларировав золотые украшения Cartier.

В ее багаже обнаружили кольца и колье с бриллиантами из золота 750-й пробы. Их изъяли.

Уголовное дело возбудили по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Проводится следствие.

Анна Кайдалова