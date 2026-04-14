Во Владикавказе мужчина с ножом напал на букмекерскую контору

Сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который 14 апреля 2026 года ворвался с ножом в букмекерскую контору BetBoom на улице Кирова во Владикавказе, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной Осетии.

Нападавший приставил лезвие к горлу 25-летней кассирши и потребовал деньги из кассы после крупного проигрыша на спортивных ставках. Женщина успела нажать тревожную кнопку, что вызвало быструю реакцию силовиков.

Мужчина ранил сотрудницу ножом, но ее жизни ничего не угрожает — медики оказали помощь на месте и госпитализировали пострадавшую. При задержании росгвардейцы выстрелили налетчику в ногу, чтобы обезвредить его; сейчас он находится под охраной в больнице.

«Состояние девушки, пострадавшей в результате инцидента во Владикавказе, оценивается как средней степени тяжести. Её жизни ничего не угрожает. Она госпитализирована в КБСМП, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, мотивом нападения стал проигрыш значительной суммы. У задержанного обнаружили сумку с ружьем, что усиливает подозрения в подготовке более серьезного преступления. Инцидент произошел в разгар рабочего дня около 12:00, в популярном заведении на центральной улице, где ежедневно обслуживают десятки посетителей. Правоохранители Северной Осетии возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой), предусматривающей до 15 лет лишения свободы; следователи проверяют наличие соучастников и источник оружия.

Как сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе BetBoom, пострадавшей будет оказана вся необходимая материальная помощь. Компания находится во взаимодействии с представителями силовых структур.

По данным за 2025 год, Северная Осетия зарегистрировала на 12% больше жалоб на букмекерские конторы из-за долгов. Власти республики ужесточат проверки подобных заведений.

Станислав Маслаков