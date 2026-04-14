Песков об ограничении интернета, победе Мадьяра в Венгрии и пасхальном перемирии

Песков назвал условие для полного восстановления работы интернета в России

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента России заявил, что нужно дождаться, когда лидер победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр и его правительство совершат первые конкретные шаги. По словам господина Пескова, у РФ есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией. Кроме того, представитель Кремля сказал, что блокировки интернета в России вызваны вопросами безопасности. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ограничения интернета

  • Работа интернета в России будет полностью нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
  • Цифровые ограничения в РФ — это не путь в прошлое, сейчас соображения безопасности диктуют необходимость таких мер.
  • Большинство наших сограждан понимает целесообразность ограничений.

Венгрия

  • Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии.
  • У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией.

Военный конфликт на Украине

  • Украина допустила много нарушений во время пасхального перемирия, цифры говорят сами за себя.
  • Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества с США, а не переговорами по Украине.

Отношения с США

  • Никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось.
  • США увязывают восстановление экономического сотрудничества с Россией с урегулированием на Украине, Москва считает это необязательным.
  • В Кремле считают, что у России и США может быть много взаимовыгодных проектов с восстановлением отношений.
  • Сейчас принципиальны все вопросы в сфере контроля над ядерными вооружениями.

