Песков об ограничении интернета, победе Мадьяра в Венгрии и пасхальном перемирии
Песков назвал условие для полного восстановления работы интернета в России
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента России заявил, что нужно дождаться, когда лидер победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр и его правительство совершат первые конкретные шаги. По словам господина Пескова, у РФ есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией. Кроме того, представитель Кремля сказал, что блокировки интернета в России вызваны вопросами безопасности. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Ограничения интернета
- Работа интернета в России будет полностью нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.
- Цифровые ограничения в РФ — это не путь в прошлое, сейчас соображения безопасности диктуют необходимость таких мер.
- Большинство наших сограждан понимает целесообразность ограничений.
Венгрия
- Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии.
- У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией.
Военный конфликт на Украине
- Украина допустила много нарушений во время пасхального перемирия, цифры говорят сами за себя.
- Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества с США, а не переговорами по Украине.
Отношения с США
- Никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось.
- США увязывают восстановление экономического сотрудничества с Россией с урегулированием на Украине, Москва считает это необязательным.
- В Кремле считают, что у России и США может быть много взаимовыгодных проектов с восстановлением отношений.
- Сейчас принципиальны все вопросы в сфере контроля над ядерными вооружениями.