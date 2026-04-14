Песков об ограничении интернета, победе Мадьяра в Венгрии и пасхальном перемирии

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента России заявил, что нужно дождаться, когда лидер победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр и его правительство совершат первые конкретные шаги. По словам господина Пескова, у РФ есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией. Кроме того, представитель Кремля сказал, что блокировки интернета в России вызваны вопросами безопасности. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ограничения интернета

Работа интернета в России будет полностью нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.

Цифровые ограничения в РФ — это не путь в прошлое, сейчас соображения безопасности диктуют необходимость таких мер.

Большинство наших сограждан понимает целесообразность ограничений.

Венгрия

Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии.

У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией.

Военный конфликт на Украине

Украина допустила много нарушений во время пасхального перемирия, цифры говорят сами за себя.

Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества с США, а не переговорами по Украине.

Отношения с США