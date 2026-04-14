Ледовые заторы сохраняются на реке Абакан в Хакасии

Ледовые заторы на реке Абакан будут угрожать подтоплением низких участков местности у села Белый Яр в Хакасии 15 и 16 апреля. Об этом предупредило республиканское «Хакасское ЦГМС» — филиал ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В районе города Абазы затопление пониженных участков местности, садоводческих участков сохранится до разрушения затора»,— отмечается также в сообщении гидрометеорологов.

По данным главного управления МЧС по Республике Хакасия, к вечеру 13 апреля в Абазе оставались подтопленными 110 дачных участков. При этом уровень воды в Абакане за сутки упал на 13 см. «Уровень воды в реке низкий. Посмотрим по ситуации с дождем, будут ли перемены. Дачное общество “Строитель” открыли»,— рассказали в мэрии Абазы.

