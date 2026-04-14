Власти Ленобласти ужесточают контроль за оборотом ТКО на фоне арестов и изъятия техники

В рамках борьбы с теневым сектором возбуждено 1,8 тысяч административных дел, изъято 53 единицы спецтехники. В прошлом году в регионе ликвидировано 120 нелегальных свалок объемом более 99 тысяч кубометров, сообщает «Комсомольская правда».

Власти Ленобласти ужесточают контроль за оборотом твердых коммунальных отходов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено 4 уголовных дела, 11 фигурантов арестованы. Власти напоминают: собственники земельных участков несут полную ответственность за размещение отходов на своей территории.

Кирилл Конторщиков