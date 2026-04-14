Жителя Перми будут судить за продажу кокаина

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми, которому инкриминируется незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в 2025 году обвиняемый договорился с неустановленным лицом о продаже в Прикамье кокаина. 18 декабря 2025 года он незаконно сбыл более 0,5 кг наркотика за денежное вознаграждение в сумме 5 млн руб., после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

В качестве максимального наказания за указанное преступление Уголовным кодексом РФ предусмотрено пожизненное лишение свободы.