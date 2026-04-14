В «Архызе» Генпрокуратура требует изъять у инвесторов отели и земли на 1 млрд рублей

В Армавирском городском суде Краснодарского края началось разбирательство по иску заместителя генпрокурора РФ об изъятии в пользу государства более 20 земельных участков и 10 объектов недвижимости в поселке Романтик на курорте «Архыз». Об этом говорится в материалах дела и отзыве ответчиков, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Надзорное ведомство настаивает, что спорные активы выбыли из публичной собственности с нарушением закона в начале 2000-х годов и имеют коррупционную природу. По версии истца, ответчики — группа физических лиц и юрлицо — легализовали имущество через последующее строительство коммерческих туристических объектов.

Сторона защиты категорически не согласна с требованиями, заявляя о пропуске срока исковой давности. По версии предпринимателей, органы прокуратуры были осведомлены о выделении данных участков еще в 2009 году в ходе проверок, а к 2012 году сведения о правах частных лиц уже были официально зафиксированы в инвентаризационных документах при создании особой экономической зоны. Защита указывает, что срок для обращения в суд истек еще в 2015 году, однако в течение многих лет никаких претензий к владельцам не предъявлялось.

Отдельный блок доводов связан со статусом добросовестных приобретателей. Бизнесмены подчеркивают, что покупали участки спустя годы после их первичного выделения, ориентируясь на данные государственного реестра, где не было зафиксировано никаких обременений. В развитие инфраструктуры Романтика — строительство гостиниц и сервисных центров — собственники инвестировали около 1 млрд рублей. Все объекты вводились в эксплуатацию на основании официальных разрешений властей и при тесном взаимодействии с государственным оператором курорта. Инвесторы также отмечают, что ранее суды разных инстанций уже подтверждали законность владения этими активами, и текущий иск фактически игнорирует решения, вступившие в законную силу.

Опрошенные «Ъ– Кавказ» эксперты указывают на спорные процессуальные моменты, включая рассмотрение дела вне региона нахождения недвижимости и блокировку личных счетов ответчиков. Юристы подчеркивают, что согласно позиции Конституционного суда РФ, при таких спорах необходимо в первую очередь учитывать интересы добросовестных третьих лиц. По их мнению, изъятие имущества у инвесторов, вложивших средства в легальное строительство без доказанной связи с нарушениями двадцатилетней давности, подрывает стабильность гражданского оборота и инвестиционный климат региона.

Роман Лаврухин