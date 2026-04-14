В партии мототехники из США таможенники Новороссийска обнаружили патроны

Сотрудники Новороссийской таможни выявили факт незаконного перемещения боеприпасов при досмотре партии мототехники, доставленной морским путем из Соединенных Штатов Америки. Инцидент произошел в морском порту Новороссийска в ходе стандартных контрольных процедур.

По информации таможенных органов, проверке подверглась партия, состоящая из 25 единиц мототехники. В ходе досмотра одного из мотоциклов в его кофре были обнаружены 15 патронов калибра 22LR. Указанный тип боеприпасов предназначен для использования в нарезном стрелковом оружии, в частности в малокалиберных винтовках и карабинах.

Обнаружение патронов стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая источник происхождения боеприпасов и круг причастных лиц.

В таможенной службе уточнили, что санкции по данной статье предусматривают серьезную уголовную ответственность. В частности, речь идет о лишении свободы на срок от трех до семи лет, а также о возможности назначения штрафа до одного миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за определенный период. Дополнительно может применяться ограничение свободы.

Инцидент с обнаружением патронов стал очередным случаем выявления запрещенных или ограниченных к перемещению предметов при ввозе транспортных средств. Ранее сотрудники профильного подразделения таможни фиксировали попытку перемещения запрещенных веществ, обнаруженных в автомобиле, прибывшем в порт Новороссийска на морском судне. Тогда в салоне транспортного средства были найдены упаковки таблеток и предметы со следами вещества растительного происхождения.

Мария Удовик