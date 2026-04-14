Свердловчанок будут судить за мошенничество с ж/д билетами на 4,8 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух жительниц Свердловской области, обвиняемых в мошенничестве на сумму 4,8 млн руб., сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2023 года обвиняемые, работавшие в кадровом агентстве, закупали железнодорожные билеты для сотрудников предприятий, направляемых на стройки за пределы региона. Затем они включали в списки на покупку билетов лиц, не состоявших в трудовых отношениях с этими организациями. Используя подложные доверенности, изготовленные на имена этих лиц, свердловчанки вернули 493 заведомо невостребованных билета в железнодорожные кассы и присвоили полученные средства.

Их будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

