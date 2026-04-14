Экосистема ОЭЗ «Иннополис» пополнилась семью стартапами
Экспертный совет особой экономической зоны «Иннополис» одобрил заявки семи новых стартап-проектов. Отбор прошел на полях XX Российского венчурного форума. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
Среди отобранных компаний — разработчики в сфере искусственного интеллекта, автономной навигации, управления продажами, финансовых услуг и образования.
Один из проектов получил грант в размере 1 млн руб. от Yandex Cloud.