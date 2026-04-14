Экосистема ОЭЗ «Иннополис» пополнилась семью стартапами

Экспертный совет особой экономической зоны «Иннополис» одобрил заявки семи новых стартап-проектов. Отбор прошел на полях XX Российского венчурного форума. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семь компаний получили статус стартап-проектов ОЭЗ «Иннополис»

Семь компаний получили статус стартап-проектов ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди отобранных компаний — разработчики в сфере искусственного интеллекта, автономной навигации, управления продажами, финансовых услуг и образования.

Один из проектов получил грант в размере 1 млн руб. от Yandex Cloud.

Анар Зейналов