Экосистема ОЭЗ «Иннополис» пополнилась семью стартапами

Экспертный совет особой экономической зоны «Иннополис» одобрил заявки семи новых стартап-проектов. Отбор прошел на полях XX Российского венчурного форума. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Семь компаний получили статус стартап-проектов ОЭЗ «Иннополис»

Семь компаний получили статус стартап-проектов ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Семь компаний получили статус стартап-проектов ОЭЗ «Иннополис»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди отобранных компаний — разработчики в сфере искусственного интеллекта, автономной навигации, управления продажами, финансовых услуг и образования.

Один из проектов получил грант в размере 1 млн руб. от Yandex Cloud.

Анар Зейналов