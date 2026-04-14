Власти Дагестана пообещали утилизировать накопившийся после наводнения пластик

Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана сообщило через свои ресурсы, что организует сбор и переработку пластикового мусора, который накопился после недавних паводков в муниципалитетах республики.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Руководитель ведомства Ратмир Расулов провел встречу с замминистром Саният Билаловой, депутатом Народного Собрания Хучбаром Хучбаровым и координатором проекта «Чистая страна» Дайтбеком Сайповым. Участники договорились создать специализированные пункты сбора пластика в пострадавших населенных пунктах и отправить отходы на переработку.

Ратмир Расулов лично осмотрел масштабы проблемы во время облета районов: стихия оставила горы пластиковой тары, особенно в пунктах временного размещения, куда доставляли бутилированную воду для эвакуированных жителей. Министр отметил, что журналисты, общественники и активисты первыми подняли тревогу. «Мы не оставим этот вопрос без внимания», — заявил он. Депутаты выразили полную поддержку инициативы, которая предотвратит загрязнение окружающей среды и даст отходам вторую жизнь.

Паводки в Дагестане летом 2025 года нанесли ущерб десяткам муниципалитетов, вызвали подтопления в Махачкале, Каспийске и других городах. По оценкам властей, стихия затронула более 20 районов, уничтожила инфраструктуру и увеличила объемы отходов в разы. Пластик от бутылок с водой стал основной проблемой: гуманитарная помощь привела к накоплению тысяч тонн тары на временных площадках. Ранее, в 2024 году, подобные акции по сбору пластика уже проходили в Махачкале — школьники собрали свыше 500 кг отходов, которые отправили на завод «Умная среда» для изготовления скамеек школам.

Минприроды Дагестана усиливает контроль за ТКО. Республика планирует к концу 2026 года запустить комплексы по переработке отходов, чтобы избавиться от стихийных свалок, которые составляют 100% захоронения ТКО по данным 2023 года.

Станислав Маслаков