В партии мотоциклов из США нашли боеприпасы в порту Новороссийска

Сотрудники новороссийской таможни обнаружили патроны в одном из мотоциклов, прибывших в партии из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В порт Новороссийска прибыла партия из 25 единиц мототехники из США. В кофре одного из мотоциклов нашли 15 патронов калибра 22LR, предназначенных для мелкокалиберных винтовок и карабинов.

По факту незаконного перемещения боеприпасов возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления.

