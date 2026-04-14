В партии мотоциклов из США нашли боеприпасы в порту Новороссийска
Сотрудники новороссийской таможни обнаружили патроны в одном из мотоциклов, прибывших в партии из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
В порт Новороссийска прибыла партия из 25 единиц мототехники из США. В кофре одного из мотоциклов нашли 15 патронов калибра 22LR, предназначенных для мелкокалиберных винтовок и карабинов.
По факту незаконного перемещения боеприпасов возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления.