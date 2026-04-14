В Саратовской области искусственный интеллект проверяет семена

В Саратовской области накануне весенне-полевых работ идет проверка семенного материала. Об этом на заседании аграрного комитета регионального парламента рассказал руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области Ирек Фаизов.

По словам чиновника, ведомство еженедельно следит за ходом засыпки, а также проверяет качество семян и соответствие их заявленным категориям. Сотрудничество по этим вопросам ведется с 2,5 тыс. хозяйств региона. Для сева в 2026 году исследована 131 тыс. тонн семян сельскохозяйственных растений.

Проверка семенного материала на сегодняшний день составляет 77%. По яровым культурам нарушений не выявлено, а вот по подсолнечнику наблюдается задержка: завезенные семена находятся на стадии проверки. То же касается и кукурузы.

Семенной материал проверяют с помощью искусственного интеллекта, результаты проверки фиксируются в ГИС «Семеноводство». На проверку от производителей поступило 2,8 тыс. заявок. Эти семена уже проверены. Среди лидеров по проверке семян — Балаковский и Федоровский районы, где семенной материал проверен на 100%.

Среди сложных районов, в которых необходимо усилить позиции, — Новоузенский, Питерский, Перелюбский районы: там проверка семян составляет около 50%. Их необходимо довести до 100%, — рассказал господин Фаизов.

Саратовская область продолжает закупать семена в других регионах. Это касается кукурузы (завозят 42% семян), а также технических культур (16%), — отметил чиновник.

Татьяна Смирнова